Стало известно о формате учебы российских школ после каникул

Российских школьников не планируется переводить на дистанционное обучение после окончания каникул. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
Ранее в ведомстве предложили российским школам ввести каникулы раньше 30 октября. По словам замминистра просвещения России Александра Бугаева, подобные меры приходится принимать из-за ситуации с COVID-19.
«В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», — объяснил Кравцов.