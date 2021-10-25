Стало известно о формате учебы российских школ после каникул

Минпросвещения: после каникул не планируется переводить школьников на удаленное обучение

Российских школьников не планируется переводить на дистанционное обучение после окончания каникул. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Ранее в ведомстве предложили российским школам ввести каникулы раньше 30 октября. По словам замминистра просвещения России Александра Бугаева, подобные меры приходится принимать из-за ситуации с COVID-19.

«В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», — объяснил Кравцов.