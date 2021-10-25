В России начнут тестировать систему по предотвращению нападений в школах

В России с 2022 года начнут тестировать систему для выявления оружия на видео

В России с 2022 года могут начать внедрять систему, которая проверит наличие оружия с помощью видеокамеры. К технологии большой интерес проявляют школы и вузы, сообщил гендиректор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков, его цитирует ТАСС.

По его словам, после нападений на российские школы многие организации заявили о необходимости разработке системы, которая помогает обнаружить оружие. Теленков отметил, что технология компании помогает с помощью камер увидеть, что человек идет с оружием — информация об этом поступит в городскую систему.

Гендиректор компании рассказал, что заказы поступили от шести крупных заказчиков, среди которых есть владельцы коммерческой недвижимости, охранные предприятия и государственные организации.