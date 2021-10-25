Инфекционист объяснил бесполезность длительных локдаунов

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков объяснил бесполезность длительных локдаунов, в том числе в детских садах и школах, в борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил врач, появляется все больше данных о том, что коронавирус, особенно «дельта»-штамм — прорывная инфекция. «То есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже»​​​, — пояснил он. Из-за этого. по его мнению, любые варианты длительных и глобальных локдаунов бессмысленны.

При этом для того, чтобы снизить темпы распространения заболевания и разгрузить больницы, можно ввести временный «детский локдаун». Однако после его окончания «все вернется на круги своя», заключил Поздняков.

25 октября в шести российских регионах начинается период нерабочих дней, который ввели местные власти с целью приостановить распространение коронавирусной инфекции. Такое решение приняли главы Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, а также Пермского края. Нерабочие дни там продлятся до 7 ноября.