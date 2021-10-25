Вирусолог спрогнозировал пик волны заболеваемости коронавирусом

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал пик волны заболеваемости коронавирусом в России в беседе с радио Sputnik.

Вирусолог напомнил, что в прошлом году волна COVID-19 началась в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. «Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом», — сказал он.

По словам специалиста, если прогноз оправдается, то стоит ждать «жестких» цифр по заболеваемости и смертности. При этом точно сказать, сколько случаев будут выявлять на пике, невозможно. «Все будет зависеть от того, где на самом деле окажется пик. Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет», — отметил Чепурнов, добавив, что единственным способом борьбы с пандемией является вакцинация.

Ранее сроки выхода Москвы на пик по коронавирусу назвал мэр столицы Серей Собянин. По его словам, это могло произойти в конце минувшей недели.