Собянин предупредил о приближении исторического пика по COVID-19 в Москве

Сергей Собянин: Москва вскоре выйдет на исторический пик по коронавирусу

Москва в ближайшие дни достигнет исторических пиков заболеваемости по коронавирусу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По его словам, ситуация с COVID-19 в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию.

В четверг, 21 октября, градоначальник объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Собянин отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.

В Москве за прошлые сутки зарегистрировали 7897 случаев заражений коронавирусом. Общее число заразившихся в России за сутки составило 36 339.