Биолог объяснила отсутствие коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова объяснила РИА Новости, из-за чего в России отсутствует коллективный иммунитет к COVID-19. По ее словам, такая ситуация сложилась из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — сказала биолог.

Кроме того она не исключила возможности того, что штамм «дельта» окажется последней вариацией коронавируса. Она считает, что такое развитие событий сделает борьбу с коронавирусом проще и сохранит эффективность уже имеющихся вакцин.

Ранее специалисты Национального института здоровья в США зафиксировали самый длительный подтвержденный случай COVID-19 у пациента — женщина проболела 355 дней. В результате лечения пациентке удалось полностью выздороветь.