Генетик посоветовал выборочно тестировать работников на коронавирус методом ПЦР

Глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что экспресс-тесты на коронавирус не являются полноценной альтернативой ПЦР-тестированию, поскольку часто дают ложноотрицательный результат. Для снижения заболеваемости он посоветовал выборочно проверять работников на наличие инфекции методом полимеразной цепной реакции, передает ТАСС.

Генетик пояснил, что зачастую эти два анализа приравниваются друг к другу и счел это неправильным. По его словам, часто экспресс-тестирование показывает отсутствие вируса, и его носители продолжают находиться среди других людей.

Исаев уточнил, что для борьбы с заболеваемостью следует выборочно проверять работников в коллективах на наличие коронавируса, этот метод зарекомендовал себя как наиболее эффективный.

«Этот метод был эффективен, но летом от него отказались. И, на мой взгляд, возможно, именно этот отказ вызвал резкий вертикальный всплеск заболеваемости», — заключил эксперт.

Ранее профессор Российской академии наук Николай Маянский объяснил, что ПЦР-тестирование на коронавирус относится к самому чувствительному методу выявления SARS-CoV-2. При этом антигенные экспресс-тесты редко дают ложноположительный результат.

