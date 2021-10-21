ПЦР-тестирование на коронавирус предложили сделать бесплатным для россиян

Депутаты Госдумы Алексей Куринный и Сергей Казанков выступили с предложением расширить ПЦР-тестирование на коронавирус за счет федерального бюджета. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Парламентарии обратились с соответствующей инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они пояснили, что гражданам необходимо обеспечить возможность бесплатно сделать тест при первых признаках ОРВИ, однако эта процедура не по карману не только самим заболевшим, но и целым регионам. В случае же массового внедрения ПЦР-тестирования станет возможным прерывать цепочки распространения вируса, что повлияет на рост числа инфицированных.

Также на положение дел могло бы повлиять «регулярное тестирование в организованных коллективах, которые работают или учатся в закрытых помещениях», уверены законотворцы.

15 октября Роспотребнадзор сократил срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус. «Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата», — указано в постановлении главы ведомства Анны Поповой. Ранее максимальный срок предъявления результатов тестов на коронавирус составлял 48 часов.

Ранее профессор Российской академии наук Николай Маянский объяснил, что ПЦР-тестирование на коронавирус относится к самому чувствительному методу выявления SARS-CoV-2. При этом антигенные экспресс-тесты редко дают ложноположительный результат.