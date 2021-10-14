В России предложили сделать бесплатным экспресс-тестирование на COVID-19

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию по всей России нужно сделать бесплатным, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, пишет URA.RU.

По его словам, массовое тестирование на COVID-19 поможет остановить развитие инфекции в России. Это стоит дорого, но не больше, чем лечение всех больных коронавирусом, добавил политик. Один тест можно приобрести за тысячу рублей, при централизованной закупке стоимость можно снизить вдвое, уверен Куринный.

«Лечение человека обходится гораздо дороже. Это в районе 150-200 тысяч минимум. Я уж не говорю про стоимость человеческой жизни, если кто-то заболевает и не дай бог умирает. Поэтому я считаю, что эта мера оправдана», — предложил он. По мнению парламентария, стоимость тестирования должна покрываться из резервного фонда правительства. Депутат привел в пример страны Европы и Юго-Восточной Азии, которые ввели массовое экспресс-тестирование.

Инициативу также поддержал зампред комитета Сергей Леонов. Он призвал проверять как всех желающих, так и отдельные группы населения.

Ранее москвичам начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус.