В Роспотребнадзоре сообщили об изменениях в сроке тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус. Постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата», — говорится в документе.
Отмечается, что ранее максимальный срок предъявления результатов тестов на коронавирус составлял 48 часов.
Ранее Попова потребовала от родителей российских учеников, чтобы они контролировали здоровье школьников во время дистанционного обучения и самоизоляции.