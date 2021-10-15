В Роспотребнадзоре сообщили об изменениях в сроке тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов срок предъявления результатов тестов на COVID-19

Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирус. Постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата», — говорится в документе.

Отмечается, что ранее максимальный срок предъявления результатов тестов на коронавирус составлял 48 часов.

Ранее Попова потребовала от родителей российских учеников, чтобы они контролировали здоровье школьников во время дистанционного обучения и самоизоляции.