Попова потребовала от родителей контролировать школьников на дистанционке

Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от родителей российских учеников, чтобы они контролировали здоровье школьников во время дистанционного обучения и самоизоляции. Ее слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома. Минимизировав контакты», — заявила Попова во время выступления на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Ранее Попова заявила, что в российских городах усилили контроль за соблюдением масочного режима. Кроме того, в 64 субъектах введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, а в десятках регионов внедрили систему QR-кодов.

Также в 38 регионах России ввели обязательную вакцинацию части жителей.