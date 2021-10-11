В МГУ оценили риски повторения масштабной эпидемии чумы

Все вспышки чумы хорошо известны и находятся под контролем. Так оценила риски повторения масштабной эпидемии этого заболевания старший научный сотрудник географического факультета МГУ, специалист по медицинской географии Варвара Миронова, ее слова передает РИА Новости.

По словам ученой, очаги чумы, которые возникают и в России, находятся под непрерывным мониторингом. Она объяснила, что масштабная эпидемия маловероятна из-за того, что чума лечится антибиотиками.

«Чума не сильно зависит от климата. И самая сильная чума, которая произошла в Европе в XIV веке, приходилась на малый ледниковый период», — рассказала Миронова.

Она также отметила, что изменение границ очагов возникновения чумы может зависеть от поведения популяций животных, которые являются переносчиками заболевания.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что риски распространения чумы начали возрастать в связи с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на окружающую среду.