В России предупредили об угрозе распространения африканской чумы свиней

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней на территории 11 регионов России. Об этом сообщается на сайте института.

Отмечается, что высокая вероятность выявления новых очагов африканской чумы свиней связана с сезонной активизацией ее природных очагов. Из-за этого существует риск заноса инфекции в личные подворья и объекты промышленного свиноводства. Так, всплеск прогнозируется на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Псковской, Белгородской, Ярославской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Самарской областей и Еврейской автономной области.

Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, в институте рекомендовали властям обеспечить своевременное реагирование и провести комплекс противоэпизоотических мероприятий.

Ранее сообщалось, что африканская чума свиней стала причиной подорожания свинины в России. Как считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в 2021 году ситуация с АЧС самая серьезная за последние несколько лет.