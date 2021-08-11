Под Тулой нашли свалку трупов животных

В Дубенском районе Тульской области нашли незаконный скотомогильник. Обгоревшие останки свиней отправили на экспертизу, чтобы проверить их на наличие опасных инфекций, которые могли распространиться на территории рядом со свалкой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение областной прокуратуры.

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Правоохранительные органы выясняют, кто виноват в создании нелегальной свалки под Тулой. На месте уже побывали эксперты регионального комитета ветеринарии для отбора материалов на анализы. «По предварительным данным, возле населенного пункта Протасово обнаружены десятки голов и других останков сожженных трупов животных. Устанавливается собственник животных», — сообщила прокурор Дубенского района Галина Фридрих.

Продукты бойни уничтожают. В ближайшее время ученые проведут исследование останков на африканскую чуму свиней. Территорию, занятую свалкой, продезинфицируют, заверили в прокуратуре.

В 2020 году на территории действующего скотомогильника в Челябинской области начали строить школу, несмотря на запреты по санитарным нормам. В дело вмешались активисты и выяснили, что на согласованной для здания площадке стоит трупный запах. Проверкой законности проекта занялась прокуратура.