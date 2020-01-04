Воры нашли части человеческих тел в заброшенном здании

Скандал разгорелся в британском графстве Тайн-энд-Уир после того, как воры влезли в неиспользуемое здание и обнаружили там части человеческих тел и горы рецептурных лекарств. Об этом сообщает Newcastle Chronicle.

Инцидент произошел в районе Норт-Тайнсайд. Двое мужчин, несмотря на охрану, смогли попасть на территорию пустующего комплекса и вынесли оттуда лекарства с истекшим сроком годности. Когда они покидали место, их заметил сотрудник службы безопасности, однако остановить не смог.

На следующий день мужчины вернулись к зданию за новыми медикаментами. При попытке скрыться одного из их заметили полицейские. Они смогли догнать мужчину, после чего выяснилось, что он отравился вредными испарениями.

Второго злоумышленника нашли на территории комплекса среди контейнеров с лекарствами пожарные, которых вызвали из-за биологической опасности. В итоге обоим мужчинам пришлось пройти процедуру спецобработки из-за контакта с вредными отходами.

Как выяснилось, части тел и медикаменты пролежали в здании примерно год — с конца 2018 года. Их оставили гнить его бывшие владельцы: они потеряли контракт с Национальной службой здравоохранения Англии и обанктортились, при этом утилизировать отходы никто не стал. В результате доступ к пакетам и коробкам с медикаментам мог получить любой человек, который проник бы в помещение.

В конце ноября сообщалось, что жительница Челябинской области нашла пакеты с частями человеческих тел, использованные шприцы и емкости с кровью на территории бывшего скотомогильника.

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