Названа причина подорожания свинины в России

Свинина в России подорожала из-за американской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает «Российская газета».

Как считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в 2021 году ситуация с АЧС самая серьезная за последние несколько лет. По данным Россельхознадзора, за текущий год случаи возникновения чумы среди домашних свиней и диких кабанов выявили в 35 регионах страны.

Ковалев отметил, что, несмотря на огромные финансовые вложения и контроль, исключить человеческий фактор невозможно из-за плотной циркуляции вируса. «Одни немытые руки у сотрудника животноводческого комплекса — считай, потеряли все поголовье», — пояснил он.

Из-за такой обстановки сократилось производство свинины. Согласно прогнозам, по итогам 2021 года темпы снизятся до минимальных 1,5-2 процентов. При этом себестоимость производства выросла на 15-20 процентов с начала года.

Спрос на продукт со стороны потребителей растет, но нет возможности его удовлетворить. Все эти факторы привели к росту цен на свинину в магазинах с начала года почти на 13 процентов.

Ранее сообщалось, что Роскачество исследовало тушеную свинину первого и высшего сорта, и выявило недостатки в большей части образцов. Эксперты обнаружили, что в 13 из 19 образцов массовая доля белка оказалась ниже установленных нормативов. В продукции 11 торговых марок количество мяса и жира в банке также не соответствовало ГОСТу. При этом вся продукция оказалась безопасна для здоровья.

