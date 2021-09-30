Большинство российской свиной тушенки оказалось низкого качества

Роскачество провело исследование тушеной свинины первого и высшего сорта и выявило недостатки в большинстве образцов. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты обнаружили, что в 13 из 19 образцов массовая доля белка оказалась ниже установленных нормативов. В продукции 11 торговых марок количество мяса и жира в банке также не соответствовало ГОСТу.

При этом вся продукция оказалась безопасна для здоровья, в них не найдено пестицидов, тяжелых металлов и нитрозаминов в значительных количествах, а также солей бензойной и сорбиновой кислот. Синтетические красители не выявлены. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.

Ранее врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова назвала самые полезные способы приготовления мяса. «Самые здоровые, диетические методы приготовления — это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили — это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», — сказала специалист.

В 2020 году экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьей тушенки и назвал самый вкусный продукт. В общей сложности специалисты проверили продукты пяти брендов: «Елинский», «Великолукский мясокомбинат», «Главпродукт», «Столетовский мясной двор» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Только тушенка последнего бренда не попала в черный список «Росконтроля». Она же оказалась лучшей на вкус. Остальные исследованные образцы имели несвойственный тушеной говядине запах и привкус.