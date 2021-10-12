В Москве усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19 в ночных заведениях

Власти Москвы усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19 в ночных заведениях

В Москве усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер в ночных развлекательных заведениях. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг, его цитирует ТАСС .

По словам Немерюка, власти будут наказывать заведения и закрывать их, если они не будут соблюдать меры против распространения COVID-19.

Глава департамента пояснил, что в местах ночных развлечений должны соблюдаться требования Роспотребнадзора, согласно которым посетителям и сотрудникам нужно измерять температуру. Также в заведениях столы должны быть расставлены в 1,5 метрах друг от друга. Кроме того, необходимо соблюдать масочный режим при передвижении по помещению и на танцполе.

Ранее об усилении контроля за ношением масок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Помимо этого, в 64 субъектах введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, сообщила она.