В российском регионе предложили ужесточить меры по COVID-19 в нерабочие дни

В Свердловской области предложили ужесточить меры по COVID-19 в период нерабочих дней

В Свердловской области предложили ужесточить меры по COVID-19, введенные в регионе, на период нерабочих дней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления регионального Роспотребнадзора.

Материалы по теме Противовирусный экспресс. В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19 «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Данное предложение было направлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Местные СМИ писали, что речь идет о закрытии кафе и ресторанов, продовольственных магазинов, салонов красоты, фитнес-клубов. Кроме того, в Свердловской области в нерабочие дни отменят все массовые мероприятия.

В Свердловской области в последнее время наблюдается рост числа заразившихся COVID-19. За минувшие сутки было выявлено 644 случая заражения, что стало максимумом за всю пандемию.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов. По его словам, она должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов жителей региона. Специалист подчеркнул, что если в стране будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян пройдут вакцинацию.