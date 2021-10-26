В российском городе закончились свободные койки в больницах

Свободные койки практически закончились в больницах Севастополя, власти задействовали последний резерв. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев, его цитирует РБК.

По мнению губернатора, нынешняя эпидемическая ситуация в Севастополе стала самой тяжелой за все время пандемии.

«Разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности, которую может выдержать наша медицина», — сказал Развожаев.

Ранее он объявил, что на время нерабочей недели на въезде в Севастополь будут выставлены блокпосты для проверки QR-кодов у приезжих.