Песков объяснил полномочия губернаторов по длинным выходным

Песков: губернаторы могут продлевать нерабочие дни так, как считают нужным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил полномочия губернаторов областей во время длинных выходных. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что руководители регионов имеют право продлевать режим нерабочих дней настолько, насколько посчитают нужным. Также он отметил, что подобные решения зависят от положения дел с коронавирусом в областях.

«Действуют особые полномочия регионов, и в своем недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что режим длинных выходных, по мнению специалистов, поможет прервать цепочку заболеваний COVID-19. По его словам, подобные решения принимаются в зависимости от динамики прироста больных.