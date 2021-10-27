В России снова обновился суточный рекорд смертей от COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили 1123 смерти пациентов с коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали 1123 смерти пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, в стране снова обновился суточный рекорд смертей от COVID-19 с начала пандемии. Днем ранее было зарегистрировано 1106 летальных исхода от коронавируса.

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 91 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге зафиксировали 74 смерти, а в Московской области 41. За весь период в России от коронавируса скончалось 233 898 человек.

В России за минувшие сутки выявили 36 582 новых случая COVID-19.