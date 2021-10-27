Огромные очереди за прививкой от COVID-19 в российском городе сняли на видео

В Екатеринбурге сняли на видео огромные очереди за прививкой от COVID-19

В торговом центре Екатеринбурга люди встали в огромные очереди для вакцинации от COVID-19. Видео публикует Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

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На кадрах видно, как десятки людей стоят в очереди в торговом центре, чтобы попасть в прививочный пункт. Они кричат друг на друга, некоторые из них пытаются попасть на вакцинацию первыми и толкают других. Видеозапись заканчивается тем, что мужчина выкрикивает людям «Успокойтесь все!», просит их отойти от входа в пункт и соблюдать дистанцию.

По словам местного жителя, на момент съемки видео в прививочном пункте якобы закончились два компонента «Спутника V» и «Спутник Лайт» — в наличии осталась только вакцина от гриппа.

Ранее стало известно что в Свердловской области власти введут систему QR-кодов раньше заявленного времени — с 30 октября. По словам заместителя губернатора региона Крекова, ввести электронный документ для доступа в общественные места планировалось с 8 ноября. QR-код нужно будет предъявить при посещении выставок, театров и спортивных мероприятий.

1 октября сообщалось, что в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививку обязаны сделать сотрудники, которые работают в сфере образования, обслуживания, общественного питания, в финансовых организациях, такси, почты.