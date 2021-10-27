В российском регионе местных жителей обязали носить маски даже на улице

В Алтайском крае местных жителей обязали носить маски даже на улице

В Алтайском крае ужесточили коронавирусные ограничения. По решению губернатора Виктора Томенко, в регионе вводится система QR-кодов и требование носить маски даже на улице. Об этом в среду, 27 октября, сообщает пресс-служба властей региона.

Уточняется, что россиянам, которые не носят защитные средства, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта, а также находиться в зданиях предприятий торговли, услуг, общепита, аптеках и медорганизациях.

«Запрещено без масок присутствовать и в других местах массового пребывания людей, в том числе на открытом воздухе», — говорится в сообщении пресс-службы.

С 30 октября в торговые и торгово-развлекательные центры Алтайского края посетителей не пустят без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Также можно будет предъявить медотвод вместе с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не позднее чем за 72 часа.

С 15 ноября действие этих ограничений распространится на заведения общепита, театры, кинотеатры, концертные залы, бассейны, фитнес-клубы, а также гостиницы и базы отдыха.