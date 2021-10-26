Собянин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве напряженная, заболеваемость увеличилась на 14%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается напряженной. Его слова во вторник, 26 октября, приводит РИА Новости.

По его словам, число заболеваний увеличилось на 14 процентов, а госпитализаций — на 10 процентов.

По данным на 26 октября, за последние сутки в городе выявлено 6 074 новых случая COVID-19, скончались 86 пациентов. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 701 человек. Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировано 36 446 новых заражений коронавирусом.