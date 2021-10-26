В российском регионе на время нерабочих дней приостановят работу транспорта

В Хакасии приостановят работу общественного транспорта и общепита с 27 октября по 7 ноября

В Хакасии на период нерабочих дней — с 27 октября по 7 ноября включительно — будет приостановлена работа общественного транспорта и заведений общепита. Об этом во вторник, 26 октября, глава республики Валентин Коновалов сообщил на своей странице в Instagram.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? «Он будет терзать человечество» Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе

Уточняется, что ограничение на работу транспорта будет действовать в трех городах российского региона: в Абакане, Саяногорске, и Черногорске. Водители служб такси при этом смогут работать при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, или документа о перенесенном за последние шесть месяцев назад заболевании.

Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита и сферы услуг. Исключение составляют аптеки и продовольственные магазины. Рестораны и кафе могут работать навынос и доставку.

В государственных образовательных учреждениях Хакасии с 27 октября по 7 ноября также устанавливаются каникулы, а местных жителей старше 60 лет отправляют на самоизоляцию.

В шести российских регионах период нерабочих дней начался уже с понедельника, 25 октября. Такое решение приняли власти Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, а также Пермского края.