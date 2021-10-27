В центре Гамалеи рассказали о тяжести повторного заболевания COVID-19

Глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что у 70 процентов перенесших один раз COVID-19 повторное течение болезни проходит так же тяжело. Его слова в среду, 27 октября, приводит ТАСС.

Он отметил, что самым надежным способом защиты россиян от коронавируса остается вакцинация.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественный препарат «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового AY.4.2, который является фактически одной из дочерних линий «дельта»-штамма.