В центре Гамалеи заявили о финишной прямой регистрации «Спутника V» ВОЗ

Россия находится на финишной прямой регистрации вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин в эфире просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Он пояснил, что в ближайшее время регистрация на российскую вакцину будет получена.

Гущин также подчеркнул, что около 70 стран фактически признали «Спутник V».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил россиян в эффективности российской вакцины «Спутник V» от всех штаммов коронавируса. Препарат эффективен в том числе и против нового варианта «дельта»-штамма. По словам Гинцбурга, его новые варианты появляются постоянно. Однако распространенность ни одного из них не превысила 0,1 процента, по крайней мере в Москве, уточнил он.