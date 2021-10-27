Власти Москвы описали работу транспорта в период нерабочих дней

Оперштаб: с 28 октября по 7 ноября транспорт в Москве будет работать в обычном режиме

Власти Москвы описали работу общественного транспорта с 28 октября по 7 ноября. Об этом в среду, 27 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что в период нерабочих дней в столице метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме. Никто не будет их закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Отмечается, что во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте.

При этом оперштаб напоминает о требовании соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: носить маску или респиратор и соблюдать социальную дистанцию.

Уточняется также, что будут работать стоматологические клиники.

За 26 октября в Москве выявлено 5789 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1523 человека, скончался 91 пациент.