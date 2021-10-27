В российском регионе закроют ряд магазинов в нерабочие дни

В Ростовской области закроют ряд магазинов с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19

Власти Ростовской области приняли решение закрыть ряд непродовольственных магазинов с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19. Об этом в среду, 27 октября, сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? «Он будет терзать человечество» Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе

Исключения составляют только те торговые точки, которые продают товары первой необходимости. Уточняется, что в этот период работать будут аптеки и «объекты, оказывающие услуги связи». Продажи можно осуществлять дистанционно.

В ночное время — в период с 21:00 до 06:00 — общепит может работать только на доставку или на вынос. Полностью запрещена работа СПА-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и развлекательных учреждений, кроме театров и музеев.

В соответствии с решением президента России Владимира Путина, на территории всей России с 30 октября по 7 ноября включительно введены нерабочие дни. За регионами при этом сохраняется право вводить выходные раньше в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.