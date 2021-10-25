Глава Роспотребнадзора отказалась считать нерабочие дни локдауном

Нерабочие дни, которые объявлены в России с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, не следует называть локдауном. Считать их таковыми отказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все», — заявила Попова.

Она также напомнила, что практика введения нерабочих дней уже хорошо зарекомендовала себя в мае этого года — тогда эта мера позволила остановить дальнейший рост заболеваемости COVID-19.

Ранее Попова призвала россиян на время действия нерабочих дней в стране ограничить свои контакты и никуда не ездить. По ее словам, подобный режим следует использовать по назначению.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России режим нерабочих дней. Президент Владимир Путин поддержал данную инициативу и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября глава государства подписал 20 октября.