Попова ответила на вопрос о необходимом уровне антител к коронавирусу

Попова: пока нет ответа на вопрос о необходимом уровне антител к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет ответа на вопрос, какой уровень антител к коронавирусу необходимо считать защитным. Об этом она рассказала в эфире Первого канала, ее цитирует РИА Новости.

Главный санитарный врач также подчеркнула, что нет ответа и на вопрос, какой уровень антител является диагностическим. Несмотря на количество антител, повторную вакцинацию от COVID-19 необходимо проходить каждые полгода, резюмировала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора обратилась к россиянам с просьбой ограничить свои контакты и никуда не ездить во время периода нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.