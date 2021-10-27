Врач опроверг вероятность развития болезни Альцгеймера после коронавируса

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин опроверг утверждение о том, что коронавирус может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что вероятность такого сценария крайне невелика — пока не было опубликовано ни одного исследования, убедительно доказывающего связь двух заболеваний. Он добавил, что COVID-19 может стать причиной возникновения гипертонии, парестезии и ряда других болезней.

Ранее заведующая лаборатории нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу «Наука», ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян заявила, что COVID-19 может являться спусковым фактором для развития болезни Альцгеймера у тех, кто имеет к ней какую-либо предрасположенность.

«В Америке проводилось исследование, и было показано, что за 2020 год у них на 42 тысячи человек с болезнью Альцгеймера скончалось больше, чем обычно ежегодно», — рассказала врач.

Неподтвержденные данные

По словам Кондрахина, несмотря на то, что человечество до сих пор не обладает полной информацией о причинах возникновения болезни Альцгеймера, связать ее с коронавирусом пока довольно непросто.

«Во время этой болезни происходит накопление белковых структур в клетках нейронов, но пока я не видел статей, связывающих коронавирус с этим явлением. Конечно, теоретически все возможно — мы до сих пор до конца не понимаем природу этой болезни, ее связывают с генетикой, с вирусами. Но на данный момент подобные заявления все равно голословны. Дело в том, что вирус действительно дает осложнения на нервную систему, но они обратимы. Кроме того, Альцгеймер развивается медленно, а никаких вспышек его мы не наблюдали», — сказал медик.

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Тем не менее коронавирус может провоцировать ряд других болезней, некоторые из которых являются хроническими, например гипертония. По словам Кондрахина, повышенное давление среди перенесших коронавирус наблюдаются даже у тех, кто раньше никогда не сталкивался с этой проблемой.

«Также мы наблюдаем нарушение сердечного ритма, спонтанное нарушение свертываемости крови в первые полгода, ничем не мотивированные головные боли, длительное отсутствие запахов и парестезии, боли в руках и ногах. Попадаются и случаи астении: хронического состояния, при котором пациент ощущает постоянную слабость. Но никаких аномалий головного мозга выявлено не было, органически он не страдает, по крайней мере, пока таких данных нет», — заключил врач.

Ранее кандидат биологических наук Александр Панчин также допустил развитие болезни Альцгеймера после перенесенного COVID-19. По его словам, исследователи уже доказали, что после коронавируса у некоторых пациентов ухудшается память, а также когнитивные способности.