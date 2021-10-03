Врач назвала опасные для россиян старше 45 лет продукты

Диетолог Петрова: шоколад и конфеты могут вызывать у взрослых опасные болезни

Врач-диетолог Анна Петрова заявила, что некоторые продукты могут развить или поспособствовать развитию во взрослом организме россиян опасных заболеваний. Ее слова в воскресенье, 3 октября, приводит «Вечерняя Москва».

Медик рассказала, что именно стоит исключить из рациона людям, достигшим возраста 45 лет. В первую очередь, речь идет о простых углеводах, которые могут способствовать развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца или болезни Альцгеймера. К ним, в частности, относятся шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия.

Если очень хочется сладкого, Петрова предлагает есть финики, чернослив, бананы, яблоки или использовать темный шоколад с большим содержанием какао.

«У людей, которые переедают сладости, помимо риска заполучить упомянутые болезни еще и образовывается так называемое "сахарное лицо"», — отметила врач и пояснила, что его признаками являются тусклый цвет, пигментация, красные пятна и отеки.

Ранее врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова посоветовала всем без исключения россиянам отказаться от привычки пить кофе натощак, поскольку это может быть опасно для здоровья.