Россиян предупредили о вреде горячего чая при простуде

Врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о вреде горячего чая при простуде в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, врачи рекомендуют пациентам употреблять больше жидкости во время болезни, но она должна быть комнатной температуры. Королева пояснила, что при употреблении горячих жидкостей создаются дополнительные условия для поддержания высокой температуры тела.

«Вода обеспечивает естественную детоксикацию, и накопленные продукты вирусной инфекции быстро будут выводиться из организма. Вода должна быть либо комнатной температуры, либо чуть теплой», — сказала специалист.

Королева посоветовала при простуде пить теплый чай с лимоном и настой шиповника, поскольку оба напитка богаты витамином С.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о вреде горячего чая. Она рассказала, что существуют исследования о связи горячих напитков и онкологий. Она порекомендовала ждать около пяти минут перед тем, как пить чай, чтобы не было обжигающего ощущения. Кроме того, специалист пояснила, что согревающий эффект чая больше психологический, чем физический, так как в желудке мы температуру не чувствуем.

