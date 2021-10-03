Диетолог предупредила об опасности употребления кофе на голодный желудок

В некоторых случаях употребление кофе может навредить даже здоровым людям. Об этом рассказали эксперты телеканалу «360».

В частности, врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова посоветовала всем без исключения россиянам отказаться от привычки пить кофе натощак. Она предупредила, что прием напитка на голодный желудок может привести к нарушению переваривания пищи и вызвать болевые ощущения. Русакова добавила, что кофе стоит ограничить при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии.

По словам диетолога Елены Соломатиной, без последствий для здоровья в день можно выпивать до четырех чашек кофе. В то же время не следует злоупотреблять напитком тем, у кого в данный момент повышено артериальное давление или есть заболевания со стороны нервной системы.

Ранее врач-диетолог из США Кристина Таул назвала лучшее время для кофе. По ее мнению, выпить чашку кофе нужно через полчаса после пробуждения за завтраком.