Коронавирус оказался способен запускать другое смертельное заболевание

COVID-19 может являться спусковым фактором для развития болезни Альцгеймера у тех, кто имеет к ней какую-либо предрасположенность. Об этом заявила заведующая лаборатории нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу «Наука», ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян, ее слова передает РИА Новости.

«В Америке проводилось исследование, и было показано, что за 2020 год у них на 42 тысячи человек с болезнью Альцгеймера скончалось больше, чем обычно ежегодно», — рассказала врач.

При этом, отметила Мхитарян, оказалось, что в два раза выросло количество пациентов с болезнью Альцгеймера, по сравнению с временем до пандемии коронавируса. По словам специалиста, COVID-19 не вызывает эту болезнь, но является спусковым фактором для ее дальнейшего развития. Она также посоветовала обращаться к врачу, если после коронавируса у человека отмечаются какие-либо значимые нарушения.

Ранее кандидат биологических наук Александр Панчин допустил развитие смертельной болезни Альцгеймера после перенесенного COVID-19. По его словам, исследователи уже доказали, что после коронавируса у некоторых пациентов ухудшается память, а также когнитивные способности.