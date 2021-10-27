Гинцбург заверил в эффективности «Спутника V» от всех штаммов коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил россиян в эффективности российской вакцины «Спутник V» от всех штаммов коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

Препарат эффективен в том числе и против нового варианта «дельта»-штамма. По словам Гинцбурга, его новые варианты появляются постоянно. Однако распространенность ни одного из них не превысила 0,1 процента, по крайней мере в Москве, отметил он.

Ранее Александр Гинцбург оценил сроки регистрации детской вакцины от коронавируса. Как рассказал ученый, в настоящее время эксперты проводят фармакологическую экспертизу препарата. В связи с этим он выразил надежду, что положительное решение о регистрации препарата против COVID-19 для несовершеннолетних будет принято в скором времени.