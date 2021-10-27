Россия
 
Последние новости
Обязательную вакцинацию от коронавируса части населения ввели по всей России
В России выросли медианные зарплаты
Суд отобрал земли у бывшей жены члена банды Цапков
Россиянин рассказал о брезгливости крымчан из-за наплыва туристов
В России расширят перечень отраслей для получения антикризисной помощи
В Совфеде вспомнили о любви Меркель к котлетам из медвежатины
Ученые создали способный убивать коронавирус светильник
Мужчина женился на возлюбленной за несколько часов до ее смерти
Власти Китая призвали миллиардера оплатить долги проблемного застройщика
Психолог объяснила случаи узнающих о беременности во время родов школьниц
Новости партнеров

Вирусолог объяснил слова Гинцбурга о маркерах в организме вакцинированных

Вирусолог Альтштейн: у привитых «Спутником V» антитела есть только к S-белку COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Отличить сделавшего прививку человека от переболевшего COVID-19 можно по некоторым отличиям в антителах. Об этом РБК рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя слова директора НИЦ Александра Гинцюурга о «маркерах» в организме привитых.

Вирусолог объяснил, что в российскую вакцину «Спутник V» встроен ген только одного белка коронавируса — S-белка. Поэтому у вакцинированных людей антитела появляются только к этому белку. У заболевшего же человека появляются антитела и к другим белкам вируса. При этом у привитых данным препаратом будут нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го и 5-го типа. Альтштейн подчеркнул, что с первым штаммом аденовируса человек редко встречается в естественных условиях, а со вторым — немного чаще. «Если же человек говорит, что вакцинирован, но у него нет этих антител, это, скорее всего, вранье и неплохо было бы, чтобы с этим человеком поговорили следователи, — не для того, чтобы его посадить в тюрьму, а чтобы объяснил, где он взял этот сертификат», — добавил он.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации. По его словам, проверить реальное наличие прививки у человека можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гинцбург назвал причину заболевания людей с липовыми сертификатами о вакцинации
Вирусолог связал рост числа новых случаев COVID-19 в России с мошенничеством
Обнаружена новая схема обмана с фальшивыми справками о вакцинации
Другие материалы рубрики
РоссияПартнерский материал

Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…

Например, иммунитет
15:0026 октября

Минздрав назвал регионы с самыми низкими темпами вакцинации

14:5526 октября

Попова поручила жестко реагировать на затягивание выдачи результатов ПЦР-тестов

14:5026 октября

Обязательная вакцинация от COVID-19 для части населения введена по всей России

Россия00:01 6 октября

«Чаще постковид у тех, кто болел легко»

Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
14:5026 октября

Мурашко назвал процент тяжелобольных среди пациентов с COVID-19

14:4526 октября

Бросающие детей из окон жители взорвавшегося дома в Балтийске попали на видео

14:4326 октября

Попова назвала два региона без роста заболеваемости COVID-19

Россия00:08 5 октября

«Родители будут потенциальными преступниками»

Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
14:4026 октября

В Совфеде оценили решение суда по скифскому золоту

14:3826 октября

Россиянин разбил дверь в магазин, залез в холодильник с сыром и уснул

14:3526 октября

В многоквартирном доме российского города произошел взрыв

Россия
В Подмосковье в результате ДТП погиб ребенок и двое взрослых
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
Названы причины подросткового секса и беременностей в России
«Жизнь моего сына в смертельной опасности»
Этого ребенка спасут дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
Глава Крыма поообещал Зеленскому «дырку от бублика» вместо полуострова
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Китай отложил решение энергетической проблемы
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Электромобили оказались в два раза дороже обычных авто в обслуживании
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Новые правила Apple ударили по Facebook
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
«Биннофарм Групп» привлечет финансирование на развитие путем выпуска облигаций
Все материалы
Силовые структуры
На сломавшего российскому школьнику позвоночник охранника завели уголовное дело
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Россиянка решила отомстить подруге и организовала ее изнасилование
Омбудсмен назвала проявлением смелости разоблачение пыток в саратовской колонии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Расчленивший подругу в Оренбургской области показал расправу на видео
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады
Газ в пол.
«Росгонки» организует в Сочи главный международный турнир среди кузовных авто
Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию
Партнерский материал
Лучшее футбольное воскресенье года.
«Зенит» — «Спартак», «класико», Клопп против Сульшера и топ-матч в Серии А
Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мартиросян назвал причину закрытия популярного шоу Первого канала
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
Доктор Мясников назвал неожиданные причины боли в горле
Тревога, страх и одиночество: как соцсети изменили жизнь человечества
 
Один факт о новой соседке смутил женщину и заставил ее вызвать полицию
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В России появится суперприложение для чиновников
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
Новый Honda Civic Si приспособили для трек-дней
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Hyundai приостанавливает производство автомобилей в России
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Стала известна стоимость скутеров Peugeot в России
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Запатентован уникальный российский аэромобиль без крыльев
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Все материалы