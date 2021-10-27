Вирусолог объяснил слова Гинцбурга о маркерах в организме вакцинированных

Отличить сделавшего прививку человека от переболевшего COVID-19 можно по некоторым отличиям в антителах. Об этом РБК рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя слова директора НИЦ Александра Гинцюурга о «маркерах» в организме привитых.

Вирусолог объяснил, что в российскую вакцину «Спутник V» встроен ген только одного белка коронавируса — S-белка. Поэтому у вакцинированных людей антитела появляются только к этому белку. У заболевшего же человека появляются антитела и к другим белкам вируса. При этом у привитых данным препаратом будут нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го и 5-го типа. Альтштейн подчеркнул, что с первым штаммом аденовируса человек редко встречается в естественных условиях, а со вторым — немного чаще. «Если же человек говорит, что вакцинирован, но у него нет этих антител, это, скорее всего, вранье и неплохо было бы, чтобы с этим человеком поговорили следователи, — не для того, чтобы его посадить в тюрьму, а чтобы объяснил, где он взял этот сертификат», — добавил он.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации. По его словам, проверить реальное наличие прививки у человека можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.

