В России оценили сроки регистрации детской вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки регистрации детской вакцины от коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал ученый, в настоящее время эксперты проводят фармакологическую экспертизу препарата. В связи с этим он выразил надежду, что положительное решение о регистрации препарата против COVID-19 для несовершеннолетних будет принято в скором времени.

Ранее он Гинцбург назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 для подростков. По его словам, они незначительны и выражаются в повышении температуры тела до 37,2-37,3 градусов. Он также добавил, что вакцина «Спутник V» для взрослых безопасна для репродуктивной функции, при этом коронавирус оказывает на нее негативное влияние.