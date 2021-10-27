В США разрешили прививать от коронавируса детей

Специалисты FDA в США рекомендовали вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет

Экспертная комиссия медицинского регулятора США рекомендовала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Специалисты Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняли решение подавляющим большинством голосов. По их мнению, выгоды от прививки вакциной Pfizer перевешивают риски. Как отметил доктор Питер Маркс, глава регулирующего органа по вакцинам, в данной возрастной группе коронавирусом заболели почти два миллиона человек, из них 8300 были госпитализированы. Он подчеркнул, что треть госпитализированных нуждалась в интенсивной терапии.

Данное решение затронет около 28 миллионов несовершеннолетних. Отмечается, что прививки детям могут начать делать уже в начале ноября.

В сентябре в Великобритании началась вакцинация подростков от COVID-19. При этом разрешение родителей для того, чтобы школьнику сделали укол, не требуется.