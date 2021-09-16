В Британии подростков вакцинируют в школах без разрешения родителей

Медицинские власти Британии выпустили документ, согласно которому подростки в возрасте от 12 до 15 лет смогут дать согласие на прививку от COVID-19 без специального разрешения родителей. Условия такой вакцинации оговариваются в публикации на сайте правительства.

Чиновники в сфере здравоохранения решили, что если подросток достаточно информирован о процедуре вакцинации, то он способен самостоятельно согласиться на прививку. По умолчанию она, тем не менее, согласовывается с родственниками: только в том случае, если родители не дали разрешения, можно применить согласие самого ребенка. Информированность получателя вакцины должен будет оценить квалифицированный медик.

О том, что британские власти начнут вакцинировать детей, стало известно ранее в сентябре. Несовершеннолетних будут прививать одной дозой препарата Pfizer/BioNTech.