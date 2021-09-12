Наука и техника
 
Последние новости
Раскрыто число погибших при падении самолета под Иркутском
Зеленский призвал США наращивать присутствие на Украине
Зеленский рассказал о поддержке Байденом членства Украины в НАТО
Ферстаппена наказали за аварию с Хэмилтоном на Гран-при Италии
Место крушения самолета L-410 под Иркутском попало на видео
В Госдуме назвали причины для отмены обязательного техосмотра
В Кремле оценили возможность политического объединения России и Белоруссии
Песков оценил отношения россиян и украинцев
Число жертв крушения самолета L-410 под Иркутском возросло до четырех
Новости партнеров
Прослушать новость

В Финляндии вакцину от коронавируса протестируют на грудничках

Yle: финские ученые протестируют вакцину от COVID-19 на детях от 6 месяцев до 12 лет
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Valentin Ogirenko / Reuters

Финский университет Тампере протестирует вакцину от коронавируса на младенцах в возрасте от 6 месяцев. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Исследователи протестируют вакцину Comirnaty, разработанную компаниями Biontech и Pfizer. Сообщается, что группы от двух лет и старше уже сформированы, и сейчас ученые ищут младенцев в возрасте от 6 месяцев до года. Всего необходимо набрать 1250 испытуемых.

«К участию в исследовании допускаются здоровые дети до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков (MIS-C) или аллергической реакции на вакцины», — отмечает телеканал.

Дети получат укол либо вакциной, либо плацебо. Затем исследователи будут наблюдать за реакцией организма: поднимется ли температура, появится ли покраснение на месте укола. Отмечается, что, поскольку младенцы не могут сами рассказать о побочных эффектах, особо пристальное внимание будет уделяться их раздражительности, плачу или отсутствию аппетита. Кроме того, спустя некоторое время им проведут тесты на уровень антител в организме.

По словам директора института Мики Рямета, у младенцев в возрасте до шести месяцев сохраняется иммунитет, полученный через плаценту в утробе матери, поэтому вакцинация им не требуется. Всего исследование будет проводиться в четырех странах, в том числе в Испании, США и Польше.

Если вакцина покажет эффективность на детях при незначительных побочных эффектах, их вакцинация может начаться уже в начале следующего года.

В конце августа глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России выросла заболеваемость коронавирусом среди детей. По его словам, это стало происходить из-за агрессивности и повышенной скорости распространения нового варианта коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Женщина поверила антипрививочникам и впала в кому из-за COVID-19
Доктор Комаровский назвал основную проблему детских садов
Иммунологи оценили идею введения карантина для школьников в первые дни учебы
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
11:05 9 сентября

Россия в Средиземном море впервые «придержала» пять «черных дыр» с «Калибрами»

10:51 9 сентября

Пользователей предупредили об атаках через Microsoft Office

10:13 9 сентября

В США сравнили Су-75 с китайским J-10C

Наука и техника00:0523 июля

Нечем дышать.

Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
09:56 9 сентября

Украинский броневик загорелся во время испытаний

09:19 9 сентября

«Роскосмос» прокомментировал задымление на российском сегменте МКС

09:05 9 сентября

В пользе главной функции iPhone 13 усомнились

Наука и техника00:0214 июля
Залп батареи реактивных минометов БМ-13 «катюша» в Венгрии

«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»

Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
08:27 9 сентября

В российском сегменте МКС произошло возгорание

06:44 9 сентября

Спрогнозированы сроки исчезновения украинского авиастроения

04:52 9 сентября

Обнаружено необычное свойство Млечного Пути

Россия
Москвичам пообещали «вторжение холода»
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
В России оценили предложение секретаря СНБО Украины «избавиться от кириллицы»
Пространство совместного творчества.
Как проходил главный фестиваль российской молодежи в Крыму
Кириенко исполнил мечту девочки из Оренбурга полетать на воздушном шаре
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
РПЦ оскорбилась памятником Дзержинскому в Крыму
Все материалы
Мир
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Все материалы
Бывший СССР
Посол Литвы в США назвала Белоруссию главной угрозой для ЕС
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Литве рассказали о превращении России в «Советский Союз 2.0»
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Грузинская партия разместила предвыборную рекламу на PornHub
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украинец устроил кладбище на захваченных землях
Все материалы
Экономика
Оператор «Северного потока-2» показал фотографии с завершения укладки труб
Набиуллина надела «успокоительную» брошь после повышения ключевой ставки
Ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
Россия и Белоруссия объединят рынки газа и нефти
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Все материалы
Культура
Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя из-за фильма Учителя
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
В Великобритании выбрали лучший альбом года
Художники создали огромное граффити на форуме «Россия — страна возможностей»
Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии
Все материалы
Интернет и СМИ
Галич раскрыла подробности госпитализации сына
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Google пригрозили новым штрафом в России
В России нашли способ вести диалог с иностранными IT-компаниями
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
С бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения в получении взяток
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл
Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу
Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Все материалы
Дефицит микроэлектроники в автопроме продлится до 2023 года
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года
Видео: самая крутая Нива на планете?
Тест царь-Нивы с пневмой, тачскрином и 22-дюймовыми колесами
Италия просит не запрещать продажу суперкаров с бензиновыми моторами
10 конкурентов Mercedes-AMG GT 63 S E Performance
Углеводородные и электрические силы, готовые противостоять лифтбеку
Hyundai лишил Solaris механической коробки передач
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Екатеринбурге отреставрируют Дворец культуры железнодорожников
Все материалы