В Финляндии вакцину от коронавируса протестируют на грудничках

Yle: финские ученые протестируют вакцину от COVID-19 на детях от 6 месяцев до 12 лет

Финский университет Тампере протестирует вакцину от коронавируса на младенцах в возрасте от 6 месяцев. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Исследователи протестируют вакцину Comirnaty, разработанную компаниями Biontech и Pfizer. Сообщается, что группы от двух лет и старше уже сформированы, и сейчас ученые ищут младенцев в возрасте от 6 месяцев до года. Всего необходимо набрать 1250 испытуемых.

«К участию в исследовании допускаются здоровые дети до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков (MIS-C) или аллергической реакции на вакцины», — отмечает телеканал.

Дети получат укол либо вакциной, либо плацебо. Затем исследователи будут наблюдать за реакцией организма: поднимется ли температура, появится ли покраснение на месте укола. Отмечается, что, поскольку младенцы не могут сами рассказать о побочных эффектах, особо пристальное внимание будет уделяться их раздражительности, плачу или отсутствию аппетита. Кроме того, спустя некоторое время им проведут тесты на уровень антител в организме.

По словам директора института Мики Рямета, у младенцев в возрасте до шести месяцев сохраняется иммунитет, полученный через плаценту в утробе матери, поэтому вакцинация им не требуется. Всего исследование будет проводиться в четырех странах, в том числе в Испании, США и Польше.

Если вакцина покажет эффективность на детях при незначительных побочных эффектах, их вакцинация может начаться уже в начале следующего года.

В конце августа глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России выросла заболеваемость коронавирусом среди детей. По его словам, это стало происходить из-за агрессивности и повышенной скорости распространения нового варианта коронавируса.