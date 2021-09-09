Женщина поверила антипрививочникам и впала в кому из-за COVID-19

Daily Mail: британка не верила в COVID-19, заболела и впала в кому на две недели

В Великобритании женщина впала в кому на две недели из-за COVID-19 и раскаялась, что не верила в реальность пандемии. Ее историю публикует Daily Mail.

47-летняя мать шестерых детей Эмили Барроуз из графства Глостершир рассказала, что изначально была не против вакцинации и серьезно относилась к опасности заболеть новой коронавирусной инфекцией.

Однако британка получила сообщение в социальной сети, в котором активисты антипрививочного движения призывали отказаться от вакцины и отрицали существование COVID-19. Доводы отрицателей пандемии показались женщине разумными, она поверила им и решила не делать прививку.

Когда в июле 2021 года Барроуз почувствовала симптомы болезни, она отказывалась верить, что заболела и «полностью отрицала» возможность заражения. «Они лезут тебе в голову и дурят. Ты не знаешь, кто это, но информации слишком много, и невольно начинаешь прислушиваться», — рассказала женщина о том, почему поверила антипрививочникам.

23 июля 2021 года женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Из-за очень низкого уровня кислорода Барроуз пришлось подключить к ИВЛ, а позже ввести в медикаментозную кому, в которой британка пробыла две недели.

Врачам удалось спасти женщину, она потихоньку приходит в себя в больнице, хотя до сих пор очень слаба. Сейчас Барроуз раскаивается в том, что поверила в отсутствие опасности и рекомендует всем сделать прививку при первой же возможности. «Теперь сказки антипрививочников на меня не действуют. Они могут вещать что угодно, но ковид — реальность. И то, что я пережила, — реальность», — подытожила британка.

Ранее сообщалось, что британец, считавший себя «слишком здоровым», чтобы заболеть COVID-19, умер в больнице. По словам его сестры, он отказался прививаться, потому что поверил «потоку фейков» о вакцине.