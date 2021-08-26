Отрицавшая существование COVD-19 девушка заразилась и описала «жуткие симптомы»

Не верившая в пандемию СOVID-19 девушка из Австралии заболела и описала свои симптомы

Девушка из Австралии, отрицавшая существование COVID-19, заразилась и рассказала о «жутких симптомах» болезни. Ее историю публикует LADBible.

Кэтти Паффетт рассказала в своем TikTok, что не придавала особого значения пандемии новой коронавирусной инфекции. Она считала, что не заразится, потому что не верила, что вирус «существует на самом деле».

До последней волны пандемии Паффетт была уверена в своей правоте и отказалась от вакцинации, однако почувствовала себя «очень глупой», когда у нее появились признаки болезни.

«У меня симптомы довольно тяжелые, хотя мама и друзья говорят, что мне еще повезло. Наверное, у каждого организм реагирует на инфекцию по-разному», — написала Паффетт

Девушка рассказала, что страдает от тошноты, боли при дыхании, а при попытке встать на ноги сразу же начинает терять сознание. Однако она уверена, что справится с болезнью.

Сейчас Паффетт находится в больнице, где еще 645 человек лечатся от COVID-19. Из них 113 лежат в реанимации и 40 находятся на ИВЛ. При этом, по данным медиков, только 106 из пациентов клиники самоизолировались, почувствовав симптомы болезни — остальные до последнего продолжали общаться с окружающими, и могли заразить тысячи человек.

Ранее сообщалось, что считавший себя «слишком здоровым» для вакцинации британец умер от COVID-19. Мужчина верил в свою иммунную систему и утверждал, что его организм сам справится с вирусом.