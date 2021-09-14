В Великобритании вакцинируют от COVID-19 детей от 12 лет

Правительство Великобритании поддержало рекомендацию главных врачей королевства о вакцинации от коронавируса здоровых детей в возрасте 12-15 лет одной дозой препарата Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра по вопросам вакцинации Надима Захави.

Министр объявил, что власти начнут реализовывать эту идею «с той же срочностью, как и по отношению к другим этапам программы вакцинации».

По информации The Guardian, на данный момент вакцинацию от COVID-19 одобрили в Англии, она стартует на следующей неделе. Аналогичные объявления ожидают от Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что количество госпитализаций детей в США с COVID-19 резко возросло с тех пор, как «дельта»-вариант коронавируса стал преобладающим, однако новое исследование предполагает: опасения, что новый штамм является более опасным и вызывает более тяжелую форму заболевания, необоснованны.