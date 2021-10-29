В России выявили 39 849 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 39 849 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражений составило 8 432 546. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 29 октября.

39 849 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране впервые с начала пандемии зарегистрировали 40 096 заражений.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452) и в Московской области (2556). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (29 случаев).

За сутки впервые скончались 1 163 человек, всего с начала пандемии умерли 236 220 пациентов с COVID-19.

Суточный показатель выздоровлений составил 30 462, общий — 7 302 515.

Коллективный иммунитет к COVID-19 возрос до 46,8 процента. Двумя компонентами вакцины от коронавируса в России привито 50 960 796 человек.