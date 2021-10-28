Проценко признал отсутствие эффективных препаратов от COVID-19

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко признал, что на данный момент целенаправленный противовирусный препарат, подавляющий распространение COVID-19, отсутствует. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется», — сказал Проценко. При этом он отметил, что это является не лечением коронавируса, а лечением осложнений от COVID-19.

Ранее Проценко заявил, что ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, вакцинация — это подготовка иммунной системы ко встрече с вирусом. Он подчеркнул, что вакцинированный может заболеть COVID-19. «Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией.

28 октября в России за минувшие сутки впервые выявили 40 096 новых случаев COVID-19 в 85 регионах — это максимум с начала пандемии. Общее число заражений составило 8 392 697. Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186) и в Московской области (2639). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (31 случай).