Проценко назвал способ предотвратить заражение коронавирусом

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью на телеканале «Россия 1» назвал способ предотвратить заражение коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, вакцинация — это подготовка иммунной системы ко встрече с вирусом. «Вакцина — это не защита от факта инфицирования. Предотвратить инфицирование может ношение маски, вакцинация — это подготовка организма», — пояснил Проценко.

Главврач подчеркнул, что вакцинированный может заболеть COVID-19. «Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий», — сказал врач, добавив, что подавляющее число пациентов больницы в Коммунарке являются невакцинированными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе 80 процентов госпитализированных больных COVID-19 не были привиты. Глава Подмосковья отметил, что граждане старше 50 лет болеют очень серьезно, а не прошедшие вакцинацию от коронавируса — очень тяжело. Он также подчеркнул, что большинство непривитых пациентов с COVID-19 составляет категория лиц старше 50 лет.