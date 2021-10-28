Стала известна доля непривитых пациентов среди больных COVID-19 в Подмосковье

Воробьев заявил, что 80 процентов госпитализированных больных с COVID-19 не привиты

В Московской области 80 процентов госпитализированных больных COVID-19 не были привиты. Такую долю пациентов без вакцинации от коронавируса назвал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова передает РИА Новости.

Глава Подмосковья отметил, что граждане старше 50 лет болеют очень серьезно, а не прошедшие вакцинацию от коронавируса — очень тяжело.

Он также подчеркнул, что большинство непривитых пациентов с COVID-19 составляет категория лиц старше 50 лет.

Ранее Воробьев рассказал об открытии в подмосковном парке «Патриот» временного ковидного госпиталя. Кроме того, он выразил благодарность Министерству обороны России за предоставленную помощь.